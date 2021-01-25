4.115 مليار درهم قيمة «الإنتاج الزراعي» المحلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قفزت قيمة الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات إلى 4.115 مليار درهم، خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة مع عام 2018، وذلك وفق أحدث الأرقام التي أعلن عنها، أمس، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وجاءت القفزة الكبيرة المسجلة في قيمة الإنتاج الزراعي في الإمارات مدعومة بالرعاية التي بات يحظى بها القطاع الذي أصبح يتصدر قائمة الأولويات في أجندة الحكومة الاتحادية.

وتضمنت الأرقام العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي الإماراتي، وفي مقدمتها مؤشر نسب الاكتفاء الذاتي الذي حققته الدولة في إنتاج 17 محصولاً زراعياً.

فقد بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي العام لجميع المحاصيل 12.3% خلال عام 2019، بزيادة نسبتها نحو 4%، مقارنة مع العام السابق، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وصلت إلى 159% في الحد الأعلى.

يشار إلى أن عام 2020 شهد إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي. وتفصيلاً فقد تصدرت أشجار الفاكهة قائمة أكثر المحاصيل الزراعية من حيث القيمة والتي بلغت 2.439 مليار درهم خلال عام 2019، في حين وصلت قيمة إنتاج زراعة الخضروات إلى 817 مليون درهم، ونحو 859 مليون درهم للمحاصيل الحقلية.

وعلى مستوى إمارات الدولة، فقد جاءت إمارة أبوظبي بالمركز الأول من حيث قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية والتي وصلت إلى 2.273 مليار درهم، خلال عام 2019، تشكل ما نسبته 55.2% من إجمالي قيمة إنتاج جميع إمارات الدولة.

وحلت إمارة رأس الخيمة بالمركز الثاني بقيمة إنتاج بلغت 654 مليون درهم تقريباً، في حين وصلت قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية في إمارة الشارقة إلى 474 مليون درهم، و341 مليون درهم في إمارة الفجيرة، و244 مليون درهم في إمارة دبي، وتوزع بقية المبلغ على الإمارات الأخرى.