تعاون بين «تنمية المجتمع» و«اليونيسف»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تنظم هيئة تنمية المجتمع سلسلة دورات تدريبية افتراضية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»؛ بهدف إعداد وتأهيل المدرِّبين وإمدادهم بالوسائل والطرق المعتمدة لتوعية الأطفال بحقوقهم.

ويشارك في السلسلة التدريبية، التي تمتد حتى 28 يناير وتقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، عدد كبير من المتدرِّبين، من المعلمين والكوادر الإدارية والمهتمين في المجال التربوي وحقوق الأطفال في كل من المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع: نسعى في «الهيئة»، من خلال هذه المبادرة النوعية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المعنيين بالتعامل مع الأطفال، وزيادة وعيهم بحقوق الطفل ومسؤولياتهم تجاهها، بما يضمن بناء جيل جديد متوازن وسعيد ومؤهل لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية في المستقبل.