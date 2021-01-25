إطلاق نموذج متطور للرعاية المنزلية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي إطلاق نموذج مطور لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة توافر الخدمات والوصول إليها للمرضى المستحقين للخدمة، وفقاً لأعلى مستويات الجودة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وستسهم هذه التحديثات في تعزيز صحة ورفاه سكان الإمارة، من خلال تقديم خدمات متميزة تتمحور حول المريض في الوقت المناسب.

وضمن التطويرات الجديدة على نموذج الرعاية الصحية المنزلية، تتطلع دائرة الصحة إلى تسليط الضوء على عددٍ من جوانب للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك توفير دليل إرشادي واضح لتحديد أهلية المريض للحصول على الخدمات، والارتقاء بتعريف وتوضيح مفهوم الخدمات المقدمة ضمن الرعاية الصحية المنزلية، وتحديد متطلبات التراخيص لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك متطلبات الاعتمادات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الرعاية الصحية المنزلية، من خلال أطباء مختصين. وتتضمن الجوانب أيضاً تحديد آليات واضحة لخروج المريض وإتمامه الرحلة العلاجية، وتعزيز عملية التحويل المتعلقة بالرعاية المنزلية، لتصبح وفقاً للتوصيات الطبية، وكذلك تحديث آليات تعويض للرعاية الصحية المنزلية القائمة على الجودة، وتحسين تجربة المريض، بالاستناد إلى دراسات مستفيضة لتحقيق أعلى مستويات الفعالية.