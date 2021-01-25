الامارات | إهمال مالكة عقار يكلفها 65 ألف درهم تعويضاً لمستأجر

شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال مالكة عقار يكلفها 65 ألف درهم تعويضاً لمستأجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة العين الابتدائية مالكة عقار بأن تؤدي لمستأجر 65 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة إهمالها في تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للعقار، وما ترتب عليه من حدوث أضرار في ثلاث مركبات يمتلكها المدعي.

وفي التفاصيل، تقدم رجل بدعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مالكة العقار الذي يسكن به، بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أنه استأجر مسكناً تعود ملكيته إلى المدعى عليها، وخلال فترة إقامته تسربت مياه الأمطار للعقار، نتيجة عدم صيانته من قبل المالكة، وقد تسبب ذلك في حدوث أضرار بالمركبات الخاصة به، وعددها ثلاث مركبات، إضافة إلى تعرض المبنى لمس كهربائي أضر بحالته النفسية، نتيجة الخوف والهلع الذي أصابه هو وأبناؤه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أظهر وجود خطوط مجارٍ لتصريف المياه بالعقار، إلا أن المياه تجمعت إلى منسوب 1.80 متر أعلى أرضية السرداب، وذلك بسبب عدم فاعلية وتعطل نظام التصريف الذي توقفت به السيارات، ودخول المياه إلى غرفة الكهرباء وغرف الخدمات، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي، وتعطل الخدمات.

وبيّن التقرير أن العزل الموجود بسطح العقار حول مواسير المكيفات قديم، ولم تتم معالجته، وتوجد به فتحات، ما أدى إلى تسرب المياه من خلالها حول المواسير إلى داخل الشقق بالمبنى، مشيراً إلى أن المدعى عليها قصّرت في توفير الصيانة اللازمة للعقار، والذي نتج عنه تسرب مياه الأمطار به حتى وصولها إلى المركبات الخاصة بالمدعي.

وانتهى تقرر الخبير إلى أن المركبات الثلاث المملوكة للمدعي في حكم الهلاك الكلي، نتيجة الأضرار الجسيمة التي أصابتها بسبب غرقها الكامل بمياه الأمطار، نتيجة خطأ المشكو عليها في عدم قيامها بصيانة السرداب الذي يحتوي على المركبات، وأن قيمتها السوقية تقدر بمبلغ 59 ألف درهم. فيما أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي، نتيجة خطأ المشكو عليها هي فقدانه قيمة المركبات الثلاث المملوكات للشاكي بموجب عقود الشراء المرفقة، فضلاً عن الأضرار الأدبية المتمثلة في شعوره بالحزن والأسى، نتيجة فقدانه منفعة تلك المركبات، ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 65 ألف درهم، كتعويض شامل لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة ذلك الخطأ من قبل المشكو ضدها.

• العزل الموجود بسطح العقار حول مواسير المكيفات قديم، وتوجد به فتحات أدت إلى تسرب المياه.

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