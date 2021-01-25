الامارات | ربط 1471 جهاز كاشف دخان بغرفة العمليات في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ربط 1471 جهاز كاشف دخان بغرفة العمليات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي الطنيجي، عن ربط 1471 مسكناً في الإمارة بغرفة عمليات المنطقة الأمنية في الفجيرة، خلال العامين الماضيين، ضمن مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية، مشيراً إلى أن المشروع أثبت نجاحه بعدما حققت الإمارة صفر وفيات ناتجة عن نشوب حرائق في المباني السكنية والمنشآت العام الماضي. وتابع الطنيجي أن أجهزة كشف الدخان مكّنت إدارته من الاستجابة للحوادث في زمن قياسي بلغ 6.5 دقائق، مشيراً إلى أن الزمن المحقق يعدّ أقل من زمن الاستجابة المحدد عالمياً، وهو ثماني دقائق. وأكد الطنيجي أن أصحاب المنازل قيد الإنشاء، أصبحوا ملزمين بتركيب النظام مع بداية العام الجاري، وسيكون واحداً من اشتراطات البناء الحصول على موافقة من «الدفاع المدني» لتركيبه.

وتابع أن رب الأسرة ملزم بتأمين الغرف الأكثر خطورة في المنزل، عبر تركيب كاشف الدخان فيها، لحماية أفراد أسرته من خطر الحرائق، مشيراً إلى غرف النوم والمطابخ.

وذكر الطنيجي أن إدارته تعاملت مع 132 حادث حريق، خلال العام الماضي، كما تلقت غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني في الفجيرة 583 بلاغاً، تنوعت بين حرائق في وسائل النقل، وحوادث الإنقاذ، وحرائق المباني والمنشآت، مشيراً إلى انخفاض نسبة الحرائق الناتجة عن حوادث المنازل والحوادث المرورية بشكل كبير جداً، مقارنة مع الأعوام السابقة.

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