الامارات | 4 عمال يسرقون 13 رأس غنم من مزرعة في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عمال يسرقون 13 رأس غنم من مزرعة في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة العين الابتدائية أربعة أشخاص بأن يؤدوا لصاحب مزرعة مبلغ 15 ألفاً و600 درهم، قيمة 13 رأساً من الغنم، تمت سرقتها من داخل المزرعة.

وتفصيلاً، أقام صاحب مزرعة دعوى قضائية ضد أربعة عمال، طالب فيها إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 15 ألفاً و600 درهم، قيمة 13 رأس غنم سرقوها من مزرعته، مع إلزامهم بالرسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى صدور حكم جزائي ضدهم، قضى بحبس الأول والثاني ثلاثة أشهر، وإبعادهما عن الدولة، وبتغريم كل من الثالث والرابع 10 آلاف درهم عن حيازة الماشية المتحصل عليها من جريمة السرقة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبوظبي، أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليهما عن تهمة سرقة 13 رأساً من الغنم من المزرعة المملوكة للمدعي، كما لم يقدم المدعى عليهم ما يفيد إعادة المواشي المسروقة، ومن ثم يتوافر الدليل في الدعوى على استحقاق المدعي للتعويض عن تلك الأضرار، والمتمثلة في قيمة الأغنام المسروقة، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن فوات الكسب من جراء عدم الاستفادة من تلك الأغنام.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي 15 ألفاً و600 درهم، تعويضاً عن قيمة الأغنام المسروقة والأضرار التي لحقت بالشاكي.

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