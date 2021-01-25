الامارات | 323 مسكناً للمواطنين بمنطقة «السيوح 16» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 323 مسكناً للمواطنين بمنطقة «السيوح 16» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الأعمال الإنشائية لـ323 مسكناً للمواطنين، شملت الطرق الداخلية، في منطقة «السيوح 16» في إمارة الشارقة، بكلفة بلغت نحو 400 مليون درهم.

ويأتي إنشاء المشروع تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستقرار الأسري لهم، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمتابعة شؤون أبنائه المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة، جبر محمد غانم السويدي، أن المشروع السكني في منطقة «السيوح 16» في الشارقة صُمِّمَ وفق أرقى المعايير العالمية، ويأتي امتداداً لحزمة المشروعات الحيوية في جميع مناطق الدولة، التي من شأنها أن ترسّخ الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي للمواطنين، من خلال المساكن ومُخطّطات الطرق والمُنشآت الخدمية، مشيراً إلى أنه يُراعى في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة.

ويشمل المشروع 323 مسكناً على مساحة قدرها 407.880.4 متر مربع، متضمناً سبعة نماذج هندسية، خمسة منها عبارة عن طابقين أرضي وأول بعدد 263 مسكناً، ونموذجان يتكونان من طابق أرضي فقط بعدد 60 مسكناً.

وزُوِّدت جميع المنازل بأنظمة الجيل الثاني من الأجهزة الذكية لكاشف الدخان، مع ربطها بنظام «حصنتك»، كما تضمَّنت الأشغال الإنشائية الأسوار والملاحق الخارجية ومظلات السيارات والطرق الداخلية وجميع المرافق الضرورية.

وشُيِّد المشروع بطابع عمراني يناسب احتياجات وتطلعات الأُسر المواطنة، وبطريقة مبتكرة وفق أعلى معايير جودة البناء ومواصفاتها.

• المشروع يتضمن سبعة نماذج هندسية، خمسة منها طابقان، ونموذجان طابق أرضي فقط.

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