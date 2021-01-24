الامارات | أم القيوين: "الطوارئ والأزمات" يناقش أسباب جنوح سفينة قرب ممشى البيت متوحد

شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين: "الطوارئ والأزمات" يناقش أسباب جنوح سفينة قرب ممشى البيت متوحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس قائد عام شرطة أم القيوين رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، اجتماعاً طارئاً بخصوص السفينة الجانحة بالقرب من ممشى البيت متوحد في إمارة أم القيوين.. بحضور نائب رئيس الفريق المحلي العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى جنوح هذه السفينة و الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركة المعنية لقطرها من هذا الموقع، حيث أكّد الممثل القانوني للشركة استعدادهم لقطر السفينة في أقرب فرصة سانحة وحسب مواءمة الظروف الجوية.

حضر الاجتماع كل من مدير مركز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أم القيوين و ممثل من وزارة الطاقة والبنية التحتية و سعادة مدير سلطة ميناء أحمد بن راشد و ممثل من بلدية أم القيوين و ممثل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وممثل من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل /السرب الثالث/.

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