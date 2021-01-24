اجتماع لـ"الطوارئ والأزمات" بشأن جنوح سفينة قرب ممشى بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة، اجتماعاً طارئاً بخصوص السفينة الجانحة بالقرب من ممشى البيت متوحد في إمارة أم القيوين، بحضور سعادة العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي، نائب رئيس الفريق المحلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى جنوح هذه السفينة والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركة المعنية لقطرها من هذا الموقع، حيث أكّد الممثل القانوني للشركة استعدادهم لقطر السفينة في أقرب فرصة سانحة وحسب مواءمة الظروف الجوية.

حضر الاجتماع كل من مدير مركز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أم القيوين وممثل من وزارة الطاقة والبنية التحتية وسعادة مدير سلطة ميناء أحمد بن راشد وممثل من بلدية أم القيوين وممثل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وممثل من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الثالث).