«صحة أبوظبي» تعتمد 3 فحوصات جديدة لتشخيص كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة، حيث تعتمد الفحوصات الجديدة على سرعة الحصول على النتائج، وتوفر الوقت على الأطباء، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية الواجب تقديمها للمرضى.

وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت ثلاثة فحوصات جديدة تتضمن فحص «مولدات المضاد السريعة»، وفحص RT-LAMP، وفحص اللعاب الذي يمكن استخدامه في المنشآت الصحية للأطفال، في حال لم يكن الحصول على مسحة الأنف ممكناً.

ويسهم فحص «مولدات المضاد السريعة» وهو إجراء يتم عن طريق الحصول على مسحة من الأنف للكشف عن الأجسام المضادة التي ينتجها فيروس كوفيد-19 في جسم المريض، والتي تكون موسومة بصبغة من الممكن قياس كميتها، وبالتالي تحديد الإصابة من عدمها في مدة لا تتجاوز عشرين دقيقة.

أما فحص RT-LAMP الجيني، فيتميز بقدرته على الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في وقت قصير جداً، مقارنة بفحص الـ PCR المتعارف عليه، حيث يتم الفحص عن طريق الحصول على مسحة من الأنف ليتم وضعها تحت ظروف متساوية الحرارة، مما يساعد في الحصول على النتائج في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ساعة واحدة فقط.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نكرس في دائرة الصحة أبوظبي جهودنا الرامية من أجل تسخير جميع الإمكانيات ليواصل القطاع الصحي في الإمارة تقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة وتلبي جميع احتياجات أفراد المجتمع، وقد تم اعتماد مجموعة من الفحوصات لتشخيص فيروس كوفيد-19 في أقسام الطوارئ المنتشرة في الإمارة، بناءً على التحديثات العالمية وآخر التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس.». ويتم حالياً استخدام فحص مسحة الأنف PCR الذي يتم تقديمه في 24 مركزاً ومختبراً صحياً في أبوظبي و8 مراكز فحص بالسيارة، حيث ستضاف الفحوصات الجديدة في أقسام الطوارئ، أو مراكز الرعاية العاجلة، بهدف تسريع عملية الحصول على النتائج والمساهمة في مواجهة الجائحة.



