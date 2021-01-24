الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومية - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

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