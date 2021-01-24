الامارات | محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي، تضمن البدء باعتماد خلاله الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع "تويتر" وقال سموه: "2020 كان عاماً مفصلياً في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام، دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة .. و11 عالميا في التأثير.. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية .. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة .. وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر".

وأضاف سموه: "واعتمدنا أيضا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية ..وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة.. واعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية .. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

وجاء في سياق تغريداته: "اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة.. الهدف هو التنسيق.. والتسويق.. ودعم مشاريع السياحة الوطنية.. حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد.. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة، واعتمدنا أيضا في اجتماعنا سياسة الاقتصاد الدائري .. الهدف انتاج نظيف.. ونقل مستدام ..واستهلاك مستدام.. وادارة فعالة للنفايات.. بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة.. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وختم سموه تغريداته بالقول: "في ختام الاجتماع الأول في 2021.. عام الخمسين.. أكدنا أن العمل مستمر.. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف.. والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء.. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news