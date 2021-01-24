الامارات | دائرة الصحة – أبوظبي تعتمد 3 فحوصات جديدة لتشخيص فيروس "كوفيد19"

شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الصحة – أبوظبي تعتمد 3 فحوصات جديدة لتشخيص فيروس "كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي، 3 فحوصات جديدة لتشخيص فيروس كوفيد19 في أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية، ما يساهم في اتخاذ قرارات سريعة وتقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة، وبناء على التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس.

التفاصيل تباعاً.

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