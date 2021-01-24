خبراء انتيريرز يشاركون أحدث التوجهات والنصائح الخاصة بالمفروشات لعام 2021

في ظل قضاء الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم خلال العام الماضي، حظي الكثير بفرصة إعادة التواصل مع منازلهم وتحويلها إلى مساحات معيشة أكثر عملية وراحة.

وفي ظل توقعات باستمرار هذا التوجه في مختلف أنحاء العالم، يشارك خبراء من انتيريرز، شركة المفروشات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نصائحهم لعام 2021 والتي يمكن تطبيقها في أي منزل، ما يعد بدايةً رائعة للعام الجديد.





مقعد HAIDER ACCENT - UTTERMOST

يتوفر السعر عند الطلب

نصيحة 1: في غرف المعيشة الكبيرة، يمكن لأصحاب المنازل تخصيص مساحة جانبية تضم طاولة قهوة صغيرة ومقعدين بذراعين مع إضاءة مميزة وقطعة فنية جذابة على الحائط. وتعد هذه المساحة مثالية للقراءة أو الاسترخاء.

طاولة مكتب CALISTA - BERNHARDT

يتوفر السعر عند الطلب

نصيحة 2: تعد إضافة طاولة مكتب بجوار الحائط أو في مواجهة النافذة طريقةً رائعة لإنشاء مساحة عمل خاصة، سواء في غرفة المعيشة أو غرفة النوم. وعلاوةً على ذلك، يمكنك إضافة مصباح طاولة لإضاءة سطح طاولة المكتب وتوفير أجواء أكثر استرخاءً.



أريكة PLUSH REMI - BERNHARDT

يتوفر السعر عند الطلب

نصيحة 3: تتميز هذه الأريكة من Bernhardt باللون الرمادي الذي يتماشى مع توجهات هذا العام. ويوفر دمج هذا اللون في غرفة المعيشة مساحة مريحة وأجواء فريدة من نوعها لجميع سكان المنزل.



مصباح طاولة ANITRA - UTTERMOST

يتوفر السعر عند الطلب

نصيحة 4: يمكن أن يؤدي الإبداع في الإضاءة والتركيبات إلى خلق أجواء مهدئة على مدار السنة وتعزيز الحالة المزاجية. وتعد الإضاءة عنصراً أساسياً عند تزيين أي غرفة حيث يمكنها إحداث تغيير جذري على المساحة بأكملها.







ديكور الحائط ORIGAMI - UTTERMOST

يتوفر السعر عند الطلب

نصيحة 5: يخلق التعبير عن الذات من خلال الإكسسوارات إحساساً عميقاً بالهوية والراحة داخل مساحة المعيشة. وتبرز كل أسرة شخصية أفرادها من خلال القطع الفنية المستخدمة في الإكسسوارات الخاصة بهم.