خبراء انتيريرز يشاركون أحدث التوجهات والنصائح الخاصة بالمفروشات لعام 2021

في ظل قضاء الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم خلال العام الماضي، حظي الكثير بفرصة إعادة التواصل مع منازلهم وتحويلها إلى مساحات معيشة أكثر عملية وراحة.
وفي ظل توقعات باستمرار هذا التوجه في مختلف أنحاء العالم، يشارك خبراء من انتيريرز، شركة المفروشات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نصائحهم لعام 2021 والتي يمكن تطبيقها في أي منزل، ما يعد بدايةً رائعة للعام الجديد.
مقعد HAIDER ACCENT - UTTERMOST
يتوفر السعر عند الطلب
نصيحة 1: في غرف المعيشة الكبيرة، يمكن لأصحاب المنازل تخصيص مساحة جانبية تضم طاولة قهوة صغيرة ومقعدين بذراعين مع إضاءة مميزة وقطعة فنية جذابة على الحائط. وتعد هذه المساحة مثالية للقراءة أو الاسترخاء.
طاولة مكتب CALISTA - BERNHARDT
يتوفر السعر عند الطلب
نصيحة 2: تعد إضافة طاولة مكتب بجوار الحائط أو في مواجهة النافذة طريقةً رائعة لإنشاء مساحة عمل خاصة، سواء في غرفة المعيشة أو غرفة النوم. وعلاوةً على ذلك، يمكنك إضافة مصباح طاولة لإضاءة سطح طاولة المكتب وتوفير أجواء أكثر استرخاءً.
أريكة PLUSH REMI - BERNHARDT
يتوفر السعر عند الطلب
نصيحة 3: تتميز هذه الأريكة من Bernhardt باللون الرمادي الذي يتماشى مع توجهات هذا العام. ويوفر دمج هذا اللون في غرفة المعيشة مساحة مريحة وأجواء فريدة من نوعها لجميع سكان المنزل.
مصباح طاولة ANITRA - UTTERMOST
يتوفر السعر عند الطلب
نصيحة 4: يمكن أن يؤدي الإبداع في الإضاءة والتركيبات إلى خلق أجواء مهدئة على مدار السنة وتعزيز الحالة المزاجية. وتعد الإضاءة عنصراً أساسياً عند تزيين أي غرفة حيث يمكنها إحداث تغيير جذري على المساحة بأكملها.
ديكور الحائط ORIGAMI - UTTERMOST
يتوفر السعر عند الطلب
نصيحة 5: يخلق التعبير عن الذات من خلال الإكسسوارات إحساساً عميقاً بالهوية والراحة داخل مساحة المعيشة. وتبرز كل أسرة شخصية أفرادها من خلال القطع الفنية المستخدمة في الإكسسوارات الخاصة بهم.
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