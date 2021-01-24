صقر غباش يلتقي أعضاء تحكيم «زايد للأخوّة الإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن نشر التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني، تمثل مبادئ شعب الإمارات وقيمه الإنسانية الراسخة، التي تتجسد في واقع دولتنا ومسيرة تطورها الحضاري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت اليوم في تقديم نموذجٍ للاستقرار والتسامح في المنطقة، ويأتي نجاحها هذا من وسطية نهجها وعمق رؤيتها وانفتاحها على العالم، وهي مستمرة في ارتكازها على احترام الثوابت وتعزيز الأمن والسلم لكل الناس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بأعضاء لجنة التحكيم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تسخير كل إمكاناتها من أجل نجاحهم في مهمتهم واختيار الشخصية التي يرونها مؤهلة للجائزة، وذلك بكل حيادية وشفافية واستقلالية.

وأكد معالي صقر غباش، أن «جائزة زايد للأخوة الإنسانية انبثقت مبادرة عالمية، وتجسد قيم ومبادئ الإمارات الراسخة، المرتكزة على الأخوة الإنسانية والتسامح وقبول الآخر، وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات إلى العالم من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. وقال معاليه: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز أواصر الأخوة الإنسانية وإعلاء قيم التعايش والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر.

وقال معالي صقر غباش: إن التسامح في دولة الإمارات هو التزام تاريخي من القيادة والشعب، وإن النجاح الذي تحصده الإمارات اليوم اقتصادياً وتنموياً هو من ثمرات ثقافة التسامح، وإن واجب الإمارات نحو الإنسانية يحتم عليها أن تنشر هذه التجربة وتدعمها على مستوى العالم.

من جهتهم، قدر أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية كإحدى أهم المبادرات المرتبطة بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها للبشرية، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات.