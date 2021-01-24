أكاديمية سيف بن زايد تعقد أول اجتماع لمجلسها العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقد المجلس العلمي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعه الأول.

وترأس الاجتماع العميد دكتور راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية رئيس المجلس العلمي، وناقش الاجتماع مسودة اللائحة التنفيذية لاختصاص المجلس والمقترحات التطويرية، وتشكيل اللجان المختلفة، لتنظيم آلية سير الإجراءات بسلاسة. وأكد بورشيد، خلال ترحيبه بالأعضاء، أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمسيرة العمل في المرحلة المقبلة ومتابعات المستجدات العلمية، بما يحقق تطلعات القيادة الشرطية، والارتقاء بمهارات وكفاءات منتسبي شرطة أبوظبي.