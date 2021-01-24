افتتاح قاعة المعرفة لنزلاء «إصلاحية» أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قاعة المعرفة في مبنى مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، أن القاعة هي عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية وتوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية والتي لا تحتاج إلى الاتصال عبر «الإنترنت».

وذكر أن البرامج مطروحة مسبقة بطريقة «offline» وتم تحميلها مسبقاً كحقائب تدريبية ومتضمنة المنهج والمقرر ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر، حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر «الإنترنت»، وهي معتمدة وبإمكان الدارس الاتصال على الجامعة لأداء الاختبارات ودفع الرسوم والحصول على الشهادة.

وأضاف: باستطاعة النزيل الالتحاق بأكثر من 2400 تخصص في دورات جامعية ومراجع معتمدة من أفضل جامعات العالم، مثل جامعة اكسفورد وجامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وغيرها، ويتم منح النزيل شهادة الدورة والبرنامج بعد الإفراج عنه واستكمال متطلبات منح الشهادة حسب اشتراطات الجامعة.

وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر في رعاية المشروع وتقديم الدعم المادي وشراء الأجهزة والكمبيوترات والبرامج و«السوفت وير» والكابلات وغيرها من اللوازم الفنية التي تتطلبها الدراسة أو تحتاج إليها قاعة المعرفة. حضر الافتتاح خلفان سرحان الرميثي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بني ياس، والعميد فيصل عيسى الحمادي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم سعيد جمعة الدرمكي نائب مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم عبد الجليل إسماعيل رئيس قسم تنسيق التأهيل والإصلاح، وعدد من الضباط.