«بيئية الوطني» تناقش مشروع قانون الموارد الوراثية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس «رئيسة اللجنة»، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت الشرهان: تم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون وتبادل الرأي حولها، والتوافق مع الحكومة على الصياغة النهائية لمواد وبنود مشروع القانون، لافتة إلى أنه سيتم اعتماد التقرير النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسات قادمة.