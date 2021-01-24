الامارات | «الحارات السريعة» تفحص 13 ألف مركبة خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحارات السريعة» تفحص 13 ألف مركبة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خدمة «الحارات المتميزة والسريعة» - التي دشنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قرية «تسجيل» منذ ستة أشهر، الخاصة بفحص وتجديد المركبات - نجاحاً، حيث تم، خلال الأشهر ستة الماضية، فحص أكثر من 13 ألف مركبة لم يتجاوز عمرها خمس سنوات.

وأشاد متعاملون بالخدمة التي توفر لهم الكثير من الوقت والجهد خلال عملية فحص مركباتهم، من خلال تسلُّم قائد المركبة نتيجة فحص مركبته، ودفع رسوم الفحص من دون الحاجة إلى مغادرتها، في مدة زمنية لا تتعدى خمس دقائق.

وقال رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد المحرزي، إن الخدمة جاءت ضمن سعي القيادة إلى تطوير خدماتها وتقديمها بصورة متكاملة تنال رضا المتعاملين، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عند تلقيهم لها، حيث قللت من الازدحام داخل قاعة إنجاز المعاملات، لاسيما أن الإطلاق قد تزامن مع أزمة جائحة «كوفيد-19»، وأوضح أن الخدمة يتم تقديمها من خلال حارات الفحص في قرية «تسجيل»، وأشار إلى أنه يمكن لصاحب المركبة إكمال إجراءات التجديد بعد تسلمه نتيجة الفحص مباشرة، عبر تطبيق وزارة الداخلية (moi).

• تسلُّم نتيجة فحص المركبة ودفع الرسوم خلال خمس دقائق.

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