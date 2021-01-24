الامارات | «صحة دبي» تحدّث قائمة المختبرات المعتمدة لفحص «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدّث قائمة المختبرات المعتمدة لفحص «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت هيئة الصحة في دبي قائمة المختبرات المعتمدة لإجراءات فحوص «كوفيد-19»، لتتضمن 20 مختبراً حكومياً وخاصاً.

وشددت على اقتصار أخذ المسحات على بعض المرافق الصحية، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئتين (ب) و(ج)، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون.

وطالبت المرافق الصحية بالامتثال لسعر الخدمة الثابت لاختبار «كوفيد-19» كما أعلنته، والامتناع عن إضافة أي رسوم لتسليم نتيجة الاختبار، مثل رسوم الهاتف أو الرسائل النصية أو الخدمة المميزة أو الخدمات العاجلة.

وأوضحت الهيئة أن المختبرات المعتمدة لفحوص «كوفيد-19» تشمل: أجيومكس البرشاء جنوب 2، مختبر مستشفى الجليلة بمدينة دبي الطبية، مستشفى الزهراء الخاصة بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، يوروفينز بيومينيس بالبدع، مختبر فرايبورغ الطبي بالكرامة، مختبر مستشفى القرهود بالقرهود، مختبر المستشفى الإيراني بالبدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، المختبر المركزي بمستشفى ميدكلينك سيتي بمدينة دبي الطبية، مختبر مدسول الطبي بالمرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، بيور هيلث بمطار دبي، يوني لابس بالجميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مستشفى ثومباي بالقصيص، مختبر فيافيت الجينومي بالبدع، مختبرات يورك التشخيصية بأبراج بحيرات الجميرا.

وشددت الهيئة على أن خدمات جمع المسحات تقتصر على بعض مرافق الرعاية الصحية بعد موافقة الهيئة، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة كجزء من مجموعات المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئة (ب)، (ج)، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون.

وذكرت أن على مراكز جراحات اليوم الواحد جمع العينات من المرضى الذين تم تحديد موعد لهم قبل 72 ساعة من الإجراء الطبي المقرر.

وطالبت المختبرات السريرية بأن تدمج نظام معلوماتها مع منصة «حصانة»، وأن يكون لدى مرافق جمع المسحات عقد ساري المفعول مع الهيئة، وعدم إرسال العينات إلى المعامل السريرية خارج إمارة دبي، وأن تكون المعامل الثانوية والثالثية معتمدة من الهيئة لاختبار «كوفيد-19».

وأكدت الهيئة أنه لا ينبغي طلب اختبار «كوفيد-19» إلا من طبيب مرخص منها. وبالنسبة لحالات «كوفيد-19» المشتبه بها، يجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمريض بشأن الحجر الصحي الذاتي حتى يتم إبلاغه بالنتائج.

ولفتت إلى أنه يُفضل أن تؤخذ عينة أو اختبار التشخيص الأولي «كوفيد-19» من مواقع الجهاز التنفسي العلوي. ويعدّ اختبار عينات الجهاز التنفسي السفلي خياراً للمرضى الذين يعانون من السعال المُنتج أو الذين يتلقون تنفساً اصطناعياً.

وذكرت الهيئة أن جمع عينات اللعاب يتم بعد الحصول على موافقة مسبقة من قطاع التنظيم الصحي بالهيئة واتباع إجراءات التحقق من ضمان الجودة، وأن هذا النوع من العينات مخصص لفحص الأطفال دون أعراض حتى سن الـ16 عاماً، والأطفال الذين يحتمل أن يكونوا غير متعاونين لأخذ عينات مسحة من البلعوم.

ويجب جمع العينات فقط في المستشفيات أو العيادات الخارجية تحت إشراف أخصائي رعاية صحية مدرب، وفي ظروف معقمة في غرفة مغلقة مزودة بإجراءات ضغط وتطهير سلبية يتم اتخاذها بعد كل عملية جمع للعينة.

وأكدت الهيئة أن على المنشآت الصحية التي تجمع المسحات من المرضى التأكد من أن نوع المسحة المستخدمة يتوافق مع أجهزة الاختبار الخاصة بالمختبر المعتمد.

كما أن على المرافق الصحية تحديث بيانات جمع المسحات في نظام «شريان» يومياً قبل الساعة 12 صباحاً.

شروط الخدمة

ذكرت هيئة الصحة أن خدمات معالجة اختبار «كوفيد-19» تقتصر على ثلاثة أنواع من مراكز الرعاية الصحية، هي: مختبرات هيئة الصحة، المعامل المستقلة، المعامل داخل المستشفيات.

وقالت إن على مرافق الرعاية الصحية والمختبرات الطبية التي تسعى للحصول على الموافقة لتقديم الخدمة، تقديم الطلب من خلال نظام «شريان» الالكتروني، والامتثال لمتطلبات فحص الهيئة، والتسجيل في منصة «حصانة» والحصول على التدريب اللازم.

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