الامارات | فحص «كوفيد-19» كل 7 أيام لموظفي «الإمارات للتعليم المدرسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كوفيد-19» كل 7 أيام لموظفي «الإمارات للتعليم المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، موظفيها بإجراء فحص «كوفيد 19» (فحص الأنف بي سي آر)، كل سبعة أيام، على نفقتهم الخاصة، وإبراز نتيجة الفحص قبل دخول مقرّ العمل.

وذلك بناء على تعميم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرته أخيراً، وتضمن تعديلاً لبعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

ويهدف التعديل للتأكد من سلامة الموظفين في مقرّ عملهم.

ووفقاً للتعميم، يستثنى من إجراء الفحص كل سبعة أيام الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم قبل الدخول إلى مقرّ العمل.

كما يستثنى الموظفون الحاصلون على تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، يشير إلى عدم إمكان تلقيهم اللقاح، تبعاً لحالتهم المرضية، على أن تتكفل جهة العمل بإجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) لهم كل سبعة أيام، بعد توفير تقرير طبي موثق من الجهات الرسمية في الدولة لإدارة رأس المال البشري.

وأفاد التعميم بأن الرئيس المباشر يتولى مسؤولية الإشراف على التزام موظفيه بتطبيق الفحص.

وفي حال عدم الالتزام تبلغ إدارة رأس المال البشري لتطبيق الجزاءات الواردة في الدليل الاسترشادي. ويبدأ تطبيق التعميم اعتباراً من اليوم (الأحد).

من جهة أخرى، خصصت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من المراكز لتقديم التطعيمات المعتمدة لموظفيها والعاملين لديها، ولمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة وطلبة المدارس في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وشملت الشارقة خمسة مراكز، هي: مركز إكسبو في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية البستان، وقاعة المدينة الجامعية بكلباء، ومجلس ضاحية حياوة في مدينة خورفكان، ومجلس ضاحية دبا الحصن. وضمت رأس الخيمة مركزين، هما: مركز المعارض، والصالة الرياضية في منطقة الظيت الجنوبي. وضمت عجمان مركزاً واحداً هو معهد تدريب المعلمين.

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