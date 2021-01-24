الامارات | 12 مليون مخالفة مرورية في الدولة خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون مخالفة مرورية في الدولة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد المخالفات المرورية في الدولة ارتفع، خلال ثماني سنوات، بنسبة 46.7%، حيث ارتفع من ثمانية ملايين و246 ألفاً و614 مخالفة بنهاية عام 2012، إلى 12 مليوناً و97 ألفاً و448 مخالفة بنهاية عام 2019، بزيادة بلغت ثلاثة ملايين و850 ألفاً و834 مخالفة.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس استناداً إلى إحصاءات وزارة الداخلية، أن أبوظبي جاءت بالمرتبة الأولى في عدد المخالفات المرورية عام 2019، حيث استحوذت على أكثر من 50% من المخالفات المسجلة بإجمالي ستة ملايين و69 ألفاً و455 مخالفة من مخالفات الدولة، وجاءت دبي في المرتبة الثانية مسجلة ثلاثة ملايين و547 ألفاً و869 مخالفة بنسبة 29.3%، وحلت الشارقة بالمرتبة الثالثة بمليون و259 ألفاً و742 مخالفة بنسبة 10.9%.

ووفقاً للتقرير، جاءت عجمان في المرتبة الرابعة، مسجلة 573 ألفاً و557 مخالفة بنسبة 4.8%، ورأس الخيمة خامسة بـ270 ألفاً و173 مخالفة، وسادسة الفجيرة بـ220 ألفاً و815 مخالفة، وأخيراً أم القيوين مسجلة 155 ألفاً و837 مخالفة.

كما كشف التقرير أن عدد الحوادث المرورية، التي نتجت عنها وفيات وإصابات تراجع بنسبة 17.9%، خلال الفترة نفسها، حيث انخفض من 5121 حادثاً خلال عام 2012، إلى 4206 حوادث عام 2019، كما انخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن هذه الحوادث بنسبة 28.5 و23.3%، على التوالي، حيث انخفضت الوفيات من 627 حالة وفاة بنهاية عام 2012، إلى 448 وفاة بنهاية 2019، كما انخفض عدد الإصابات من 7586 إصابة بنهاية عام 2012، إلى 5814 إصابة بنهاية عام 2019.

وكشف التقرير أن عدد الحوادث المرورية التي خلفت إصابات وحالات وفاة المسجلة في أبوظبي عام 2019، بلغ 1798 حادثاً، و1360 حادثاً في دبي، و521 حادثاً في الشارقة، و186 في رأس الخيمة، و168 في عجمان، و136 في الفجيرة، و37 حادثاً في أم القيوين.

وأسفرت هذه الحوادث عن 5814 إصابة، من بينها 2547 إصابة في أبوظبي، و1894 في دبي، و673 في الشارقة، و245 في رأس الخيمة، و179 في الفجيرة، و237 في عجمان، و39 إصابة في أم القيوين.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث التي خلفت إصابات وحالات وفاة عام 2019 (448) وفاة، من بينها 186 وفاة في أبوظبي، و132 في دبي، و62 في الشارقة، و37 في رأس الخيمة، وتسع في أم القيوين، و15 في عجمان، وسبع وفيات في الفجيرة.

• 4206 حوادث مرورية، خلفت إصابات ووفيات عام 2019 في الدولة.

• 448 حالة وفاة جراء الحوادث المرورية بالدولة في 2019.

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