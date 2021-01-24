الامارات | نجوم.. المركز الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم.. المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الطالب الإماراتي، علي عمران، بالمركز الأول في جائزة «حماية كليب» التي نظمها مركز حماية بشرطة دبي، وحظي بتكريم خاص من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، عن فيديو قصير للتوعية من الإدمان على الإنترنت.

ويقول عمران، الذي تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، إن جائزة «حماية» وفرت فرصة لجميع الطلبة لإبراز أفكارهم الإبداعية في مجال فني راقٍ، وهو صناعة محتوى الفيديو، لافتاً إلى أنه حرص على اختيار فكرة تعبّر عن مخاطر إدمان الإنترنت.

وتوصل إلى أن الهوس بالهواتف المتحركة وشبكات التواصل الاجتماعي، يجعل الإنسان شبه متصل بالجهاز أو متوحد معه، لذا اختار أن يظهر إنسان متصل بوجهه مجموعة من الأسلاك، بشكل يبدو مخيفاً لكل من يراه، لكنه يعبر عن الواقع.

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