الامارات | «طرق دبي» تنفذ 3 محطات للحافلات في مناطق الجافلية والقصيص وديرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تنفذ 3 محطات للحافلات في مناطق الجافلية والقصيص وديرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجار أعمال مشروع تنفيذ ثلاث محطات لحافلات المواصلات العامة وهي: الجافلية، واتصالات، والاتحاد، موزعة على مناطق هي: الجافلية، والقصيص، وديرة، لتضاف إلى محطة الغبيبة التي افتتحت في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال إن إنشاء المحطات يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية.

وأوضح الطاير أن محطة الجافلية للحافلات تشمل مبنى لمحطة الحافلات، ومبنى متعدد الطوابق يتألف من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات، وتبلغ إجمالي المساحة المبنية 19 ألف متر مربع، منها 484 متراً مربعاً مساحات مكتبية، و595 متراً مربعاً مساحة لانتظار الركاب، وتضم ستة مواقف للحافلات، و503 مواقف للمركبات، و30 موقفاً للدراجات الهوائية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو 7000 راكب، وتخدم المحطة خمسة خطوط للحافلات ترتفع إلى ستة خطوط خلال معرض «إكسبو».

وأضاف: «تتميز محطة ميدان الاتحاد للحافلات في منطقة ديرة بتصميمها الهندسي الحديث، وتضم ثلاثة مبانٍ، وتبلغ مساحة المحطة 2180 متراً مربعاً، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين، وتضم 14 موقفاً للحافلات، و46 موقفاً للمركبات، و20 موقفاً للدراجات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 7500 راكب، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات، ترتفع إلى ثمانية خطوط خلال معرض (إكسبو)».

وأشار الطاير إلى أن محطة الحافلات المتصلة بمحطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي، تتألف من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين، وتضم 24 موقفاً للحافلات، و20 موقفاً لمبيت الحافلات، و50 موقفاً للدراجات الهوائية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4500 راكب، وتخدم المحطة سبعة خطوط للحافلات ترتفع إلى ثمانية خطوط في فترة معرض «إكسبو».

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