الامارات | تقديم 87.7 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 87.7 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 87 ألفاً و720 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس مليونين و426 ألفاً و793 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 24.54 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 174 ألفاً و172 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3566 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 274 ألفاً، و376 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 783 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4051 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 247 ألفاً و318 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news