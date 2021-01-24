الامارات | تسوية 464 قطعة أرض بمنطقة الساف في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 464 قطعة أرض بمنطقة الساف في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال التسوية الترابية لـ464 قطعة أرض في منطقة الساف بمدينة كلباء، وسلّمتها إلى دائرة الإسكان للارتقاء بالبنية التحتية، وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر كل الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين. وأكدت الدائرة أن مدينة كلباء، بما تضمه من مشروعات منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط، تحوّلت إلى مدينة تضم كل الخدمات، إلى جانب كونها مدينة سياحية، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في كلباء.

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