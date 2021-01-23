حملة توعوية لمواجهة تكدس الوحدات السكنية في مدينة شخبوط

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حملة توعوية بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية، وذلك في مدينة شخبوط، حيث تضمنت الحملة زيارات ميدانية، وإرسال رسائل نصية توعوية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم من خلال تطبيق (فريجنا)، بالإضافة إلى المهام والأعمال التي قدمها المتطوعون لدعم الحملة وإنجاحها، وتستمر الحملة حتى 28 يناير الجاري.