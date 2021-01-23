الامارات | محمد بن راشد: هذا نموذج للموظف الحكومي في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: هذا نموذج للموظف الحكومي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقفا لصحافية أجنبية ، حصل معها في إحدى محطات المترو، وقالت في تغريدة على "تويتر" إنها واجهت لحظة حرجة عندما انتبهت أنها نسيت حقيبتها في المنزل ولا تملك أي رصيد في بطاقتها، فما كان من أحد موظفي محطة مترو "أبراج الإمارات" في دبي وصفته بـ"سوبر مان"، الا أن قام بإعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة من حسابه الشخصي رافضا أي محاولة منها لإعادة المال إليه في وقت لاحق.

وشارك سموه القصة التي نشرتها صاحبتها الصحافية آشلي ستيوارت على "تويتر" باللغة الإنكليزية، تحت عنوان: نموذج للموظف الحكومي في الإمارات.

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