الامارات | الصحة تقدم 87,720 جرعة جديدة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تقدم 87,720 جرعة جديدة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة تقديم 87,720 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، والعدد الاجمالي حتى اليوم 2,426,793 جرعة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.

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