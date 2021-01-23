فعاليات عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان دبي للتسوقنهاية الأسبوع

يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته السادسة والعشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية المسلية وعروض التجزئة المميزة. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات الرائعة للاستمتاع بالأجواء المشمسة والمعتدلة التي تجعل من مدينة دبي وجهةً عالمية مفضّلة خلال موسم الشتاء.

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