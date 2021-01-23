206 سلع غذائية للمواطنين في 10 منافذ بأبوظبي والبر الرئيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

توفر بلدية مدينة أبوظبي 206 سلع غذائية ضمن 10 منافذ للبيع بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بما يحقق منظومة الأمن الغذائي، ويوفر المواد والسلع الغذائية الأساسية.

واستفاد من السلع الغذائية العام الماضي 20353 عائلة مواطنة، وتوفر البلدية لكبار السن وأصحاب الهمم في هذه المراكز خدمة توصيل السلع الغذائية إلى منازلهم مجاناً.

وتتوفر السلع في جمعية أبوظبي التعاونية (مكاني مول) – الشامخة، جمعية أبوظبي التعاونية في الميناء، جمعية أبوظبي التعاونية (أبوظبي مول) -الزاهية، جمعية أبوظبي التعاونية -المرور، جمعية بني ياس التعاونية، جمعية بني ياس التعاونية بالمفرق، جمعية بني ياس التعاونية في مصفح، جمعية بني ياس التعاونية - الشهامة الجديدة، جمعية بني ياس التعاونية في السمحة شرق.

وتتيح البلدية على صعيد الخدمات الرقمية شراء السلع الغذائية عبر منصة (سمارت هب)، واختيار الأصناف، ودفع ثمن المواد، وطلب التوصيل دون الحاجة للحضور إلى مستودعات السلع الغذائية.

وأشارت البلدية إلى أن قائمة السلع الغذائية تحتوي على تنوع يلبي تطلعات المواطنين، وأهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، مثل الأرز، الطحين، السكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة، وغيرها الكثير من المواد الغذائية.

ويمكن للراغبين في توصيل السلع الغذائية إلى المنازل اتباع الآلية التي وضعتها البلدية، والتي تبدأ بالتسجيل، والدخول على المنصة الإلكترونية https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏smarthub.adm.gov.ae/‏‏‏‏‏login ثم اختيار الخدمات الأكثر استخداماً، ومن ثم اختيار خدمة شراء المواد الغذائية المدعمة (طلب بطاقة مواد غذائية – شراء مواد غذائية) والضغط على أيقونة شراء مواد غذائية، وإدخال رقم بطاقة مواد غذائية الخاصة بالمتعامل، ثم اختيار أحد المخازن، وتحديد السلع الغذائية، مع التأكد من اختيار خدمة التوصيل في الطلب وتسديد الرسوم.

تطبّق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية في منافذ البيع كافة

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تطبق بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، جميع الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، فيما يتعلق بآلية التعامل مع المتعاملين.

وضاعفت البلدية عدد سيارات توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين، بهدف إراحة المتعاملين من الذهاب إلى المراكز والمنافذ للحصول على ما يريدونه من المواد، حيث وفرت البلدية منصة إلكترونية تمكن المتعاملين من طلب كل ما يودونه من السلع الغذائية في دقائق معدودة.