48 يوماً من المسابقات التراثية والفعاليات الافتراضية في «مهرجان الظفرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت، مساء أمس، مسابقات الدورة الـ14 من «مهرجان الظفرة»، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

شهد اليوم الختامي من المهرجان تتويج الفائزين بشوط بيرق المجاهيم 30 في مزاينة الإبل.

وأسفرت النتائج عن انتزاع منقية إبل «محمد صالح مجرن العامري» لبيرق المجاهيم لهذه الدورة، وجاءت بالمركز الثاني منقية إبل «عيد راشد ذيبان محمد المنصوري»، وفي المركز الثالث منقية إبل «عبدلله مبارك علي المري».

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة الذي يجسد نهج ومسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سجل نجاحاً كبيراً في هذه الدورة يضاف إلى النجاحات المتتالية التي حققها بفضل اهتمام القيادة الرشيدة لكافة المهرجانات والفعاليات في إمارة أبوظبي.

وأكد أن المهرجان في دورته التي بدأت في عام الاستعداد للخمسين، وانتهت خلال الشهر الأول من عام الخمسين بمسيرة 50 عاماً من العطاء الإماراتي في ظل اتحاد دولة الخير والإنسانية وبلد المحبة والتعايش والسلام، ليؤكد المهرجان على مقولة الشيخ زايد «رحمه الله»: «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل»، وها نحن اليوم متمسكون بتراث الآباء والأجداد ونحرص كل الحرص على نقله للأجيال المتعاقبة من خلال مهرجانات تراثية وبرامج ثقافية ومشاريع متنوعة تخدم هذا الإرث العظيم.

المركز الأول بشوط البيرق محمد صالح مجرن العامري (من المصدر)

ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى كافة الرعاة والداعمين للمهرجان وفي مقدمتهم الشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والداعمون الاستراتيجيون (ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «نواة للطاقة، براكة الأولى»، والرعاية المقدمة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وشركة سيكيور تيك، وشركاء الإعلام «قناة بينونة الفضائية، إذاعة الأولى»، والدعم المقدم من نادي أبوظبي للصقارين، محمية المرزوم للصيد، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» – مستشفيات الظفرة، اتحاد سباقات الهجن، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف).

ارتفاع ملحوظ في المشاركات والحضور والإنجازات

بعد أن احتضنت مدينة زايد، وعلى مدار أكثر من شهرين، فعاليات مهرجان الظفرة الرابع عشر الذي تصدر المشهد التراثي والثقافي، وكانت الإبل العنصر الرئيس فيه والأكثر اهتماماً والأعلى قيمة، تختتم الفعاليات مع شوط البيرق لفئة الإبل المجاهيم، هذا الشوط الذي يعد درة الأشواط وأغلى النواميس وقمة المنافسات، بعد أن اختتمت في الأيام الماضية منافسات أشواط المحليات والمجاهيم، والتي شهدت في هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً لناحية المشاركات والحضور والإنجازات، ما أكد مجدداً على قيمة الإبل ومكانتها في نفوس أبناء الإمارات والمنطقة وما تحظى به من رعاية واهتمام وحرص على تطويرها وتنميتها باعتبارها أبرز مفردات تراثنا العريق وإرث الأجداد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن.

كما حققت المسابقات التراثية نجاحاً ملحوظاً ونتائج مشرّفة في مسابقات الرماية وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي، وسباق الصقور، ومزاينة الصقور ومزاينة السلوقي العربي، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، بعد أن حرصت اللجنة المنظمة وبتوجيهات القيادة الرشيدة على إدراج هذه المسابقات ضمن جدول مسابقات المهرجان لهذه الدورة رغم الإجراءات الاحترازية للتأكيد على الاهتمام الكبير بكافة مفردات الموروث الغني لدولة الإمارات والمنطقة ليبقى راسخاً في النفوس ومصدر فخر واعتزاز لارتباطه الوثيق بخصوصية الهوية والثقافة والعادات والتقاليد.

612 جائزة موزعة على 85 شوطاً في 8 مسابقات تراثية

قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن مهرجان الظفرة في هذه الدورة الاستثنائية، التي امتدت لنحو ثلاثة أشهر، تم من خلال تقديم 48 يوماً من المسابقات التراثية والفعاليات الافتراضية، حيث تم تقديم 612 جائزة، موزعة على 85 شوطاً ضمن 8 مسابقات تراثية.

وأضاف: إن مزاينة الإبل في المهرجان شهدت أكبر تجمع لملاك الإبل، وقد تضمنت 57 شوطاً خصص لها 486 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن 6 فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، حيث خصص 31 شوطاً لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 258 جائزة، و26 شوطاً لفئة المجاهيم، بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة.

ولفت إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قامت بتنظيم محاضرات افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا»، والتي تم خلالها استضافة عدد من الجهات، ومنها (إدارة الكوارث والأزمات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، المجموعة العلمية المتقدمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، مديرية التحقيقات والتحريات الجنائية بشرطة أبوظبي، دائرة تنمية المجتمع)، وذلك حرصاً على التواصل مع جمهور المهرجان، والتفاعل معهم عن بُعد.

دعم الشركاء

أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي أن دعم الشركاء من أهم أسباب النجاح والإنجازات التي يحققها المهرجان، مضيفاً: «اليوم ونحن نحتفي بالإنجازات ونبارك جهودها، ونؤكد على دورها البناء وإسهامها الكبير، فهم شركاء النجاح وشركاء الإنجاز».