الامارات | طقس اليوم مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر وشمال الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية 20 - 30 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏س.

وقال إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:44، والثاني عند الساعة 21:50.

ويحدث الجزر الأول عند الساعة 16:30، والجزر الثاني عند الساعة 01:29.

ويكون بحر عمان مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول عند 19:33، والمدّ الثاني عند الساعة 04:59، والجزر الأول عند الساعة 12:20، والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

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