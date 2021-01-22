الامارات | محمد بن راشد يطلق وسم #ومضات_قيادية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق وسم #ومضات_قيادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في «إنستغرام»، لمشاركة متابعي سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية، وتجاربه ورؤيته القيادية.

وقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول فيديو حول كيف بدأت أحلام سموه منذ الصغر لتحقيق الريادة للإمارات والسعادة لشعبها.

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