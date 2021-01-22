الامارات | بيان بشأن تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان بشأن تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات، فقد أكد وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل لطفي، أن كل المراكز المعتمدة في دولة الامارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.

كما أشار لطفي إلى أنه يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين.

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