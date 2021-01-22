الامارات | "الصحة" تعلن عن تقديم 93,004 جرعات من لقاح "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن تقديم 93,004 جرعات من لقاح "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 93,004 جرعات خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,339,073 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.

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