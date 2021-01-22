الامارات | لحظة طيش مع "خادمة نائمة" تكلف مديراً 10 سنوات سجن بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة طيش مع "خادمة نائمة" تكلف مديراً 10 سنوات سجن بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن عشرة سنوات بحق مدير آسيوي أدين باغتصاب خادمته أثناء نومها، بأن استغل عملها لديه ووجوده في غرفتها غير محكمة الإغلاق، فتسلل واعتدى عليها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تعمل لدى المتهم، ودخلت كالعادة للنوم في غرفتها غير محكمة الإغلاق، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحاً شعرت بشيء غريب، فاستيقظت على الفور، لتجد المتهم يعتدي عليها، فاستنكرت ونهرته، لكنه ظن أنها راضية، فابتسم، لكنها دفعته وطلبت منه المغادرة، ثم غادرت المنزل باكية وأبلغت الشرطة، مشيرة إلى أن نومها ثقيل ولم تشعر بدخوله الغرفة .

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن جريمة هتك عرض بالإكراه في فيلا بمنطقة القدرة، فانتقل إلى المكان وشاهد المجني عليها تبكي خارج المنزل، وأخبرته بأن كفيلها المتهم اغتصبها أثناء نومها، في غرفتها غير محكمة الإغلاق بسبب كسر قفل الغرفة.

وأضاف أن المتهم اعترف له بأنه دخل إلى الغرفة لتغيير قفل الباب، فشاهدها نائمة واعتدى عليها، وذكر أنه لم يجد منها رد فعل في البداية فظن انها موافقة.

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