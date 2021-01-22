الامارات | استشارة x معلومة.. 65 % من الوظائف الحالية تؤدّى بـ «طرق جديدة» خلال 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة x معلومة.. 65 % من الوظائف الحالية تؤدّى بـ «طرق جديدة» خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقعت دراسة استقصائية، نشرتها هيئة الموارد البشرية الحكومية، نهاية العام الماضي، أن 65% من الوظائف الاعتيادية الحالية سيتم القيام بها بطرق ومهام جديدة خلال 10 سنوات، نتيجة لتغييرات جذرية تحدثها الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بسوق العمل، مؤكدة وجود اتجاه عالمي قريب لزيادة اعتماد المؤسسات وجهات العمل على أنظمة عمل غير دائمة، مثل العمالة العارضة والحرة والمؤقتة، بهدف نمو الإيرادات.

وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان «مستقبل الموارد البشرية.. المتغيّرات والتوجهات»، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة (وهو المصطلح المستخدم لوصف التقارب بين الذكاء الاصطناعي، وتقنية الروبوتات، والتعلّم الآلي والمنصّات الذكية)، ستغيّر التكوينة الجينية للقوى العاملة الحديثة، تغييراً لا رجعة فيه.

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