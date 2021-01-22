الامارات | توظيف .. 4 إجراءات تضمن نجاح إدارة «العمل عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف .. 4 إجراءات تضمن نجاح إدارة «العمل عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختلف العمل عن بعد عن نظيره التقليدي، ويؤثر في أعضاء الفريق، لأن عملية التواصل بينهم لن تكون تقليدية، ولكن مع ذلك، يمكن لهذا النظام أن ينجح في حال تم التخطيط له بشكل جيد من خلال اتباع أربعة إجراءات تشمل:

1 - تحديد أهداف فريق العمل، من خلال العمل كفريق واحد، حتى وإن كانوا يعملون عن بعد، مع وضع مجموعة من الأهداف، وضمان إيصالها بوضوح للموظفين.

2 - استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل، والتأكد من أن أعضاء فريق العمل الذين يعملون من المنزل لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وعقد المؤتمرات، ومشاركة الملفات، واستخدام البرامج الأخرى.

3 - التواصل مع فريق العمل، للتأكد من أن أعضاءه لا يشعرون بالعزلة، وذلك من خلال الترتيب لعقد اجتماعات قصيرة.

4 - إدارة عبء العمل بشكل مسبق، من خلال إنجاز المهام ضمن المهل المحددة، وإبلاغ فريق العمل بمواعيد التسليم النهائية لكل مهمة، وإن كان المشروع يتطلب ستة أسابيع لإتمامه، على سبيل المثال، يجب أن يقسم إلى مراحل أسبوعية.

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