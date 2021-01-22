الامارات | 641 حملة لمكافحة الحشرات داخل منازل دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن 641 حملة لمكافحة الحشرات داخل منازل دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذ قسم النظافة والصرف الصحي ببلدية دبا الحصن حملات مكثفة بلغت 641 حملة مكافحة للحشرات داخل منازل، و2033 حملة في المرافق الحكومية، و42 ألفاً و339 حملة مكافحة للحشرات في حاويات النفايات، بهدف حماية السكان والحفاظ على صحتهم.

وأفاد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، بأن البلدية وجهت 437 إنذاراً، وحررت 72 مخالفة، للمحال والمصانع والمطاعم والمؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء في المدينة، فيما نفذ قسم رقابة الأغذية 2997 جولة تفتيشية خلال العام الماضي، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتعليمات والقوانين ذات العلاقة في عملها.

وأكد اليحيائي أن قسم الرقابة الصحية في البلدية نفّذ 1974 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة، وجّه من خلالها 106 إنذارات، وثلاث مخالفات.

كما وجّه قسم الخدمات البيطرية في البلدية 48 إنذاراً، و15 مخالفة، خلال العام الماضي، وسجل قسم إدارة الهندسة 440 إنذاراً ومخالفة، وأصدر 51 رخصة بناء جديدة، و35 إجازة بناء.

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