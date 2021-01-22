الامارات | بلدية الفجيرة تصادر 130 جهازاً محظوراً لصيد الكروان

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تصادر 130 جهازاً محظوراً لصيد الكروان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، 130 جهازاً لصيد الكروان في حملة نفذتها أخيراً.

وأفادت البلدية بأن عمليات المصادرة تمت من قبل مفتشي البلدية وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2006، والذي يحظرعمليات صيد الطيور مثل الكروان المهاجر المهدد بالانقراض، وتصل عقوبات المخالفة إلى الحبس والغرامة المالية.

وقالت مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة، المهندسة فاطمة الشراري، إن البلدية تبذل كل جهودها من أجل مكافحة الصيد الجائر، سواء الطيور البرية أو البحرية، إضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور بغرض الإيقاع بها، مؤكدة أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يشكل إحدى قضايا الحفاظ على منظومة التنوع الحيوي في الدولة.

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