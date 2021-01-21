محمد بن زايد لبايدن: نتطلع للعمل معاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالتوفيق للرئيس الأميركي جو بايدن. كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة الشعبين، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء.. ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».