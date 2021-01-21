«PCR» لموظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، تعميماً للجهات الحكومية في الإمارة كافة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد- 19» لموظفي حكومة أم القيوين، على أن يتم العمل به اعتباراً من يوم الأحد 24 يناير الجاري.

ونص التعميم على إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» لكافة موظفي حكومة أم القيوين كل 7 أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد- 19» والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم لقاح «كوفيد- 19»، وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 7 أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.