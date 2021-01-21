«القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة» بموارد الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد البرنامج التأسيسي «القيادة الإيجابية في الأوقات غير المستقرة» بنظام التدريب عن بُعد الذي تنفذه دائرة الموارد البشرية بالشارقة إقبالاً كبيراً من موظفي الحكومة من مختلف الجهات والمؤسسات بكافة مدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وذلك فور الإعلان عن البرنامج ضمن خطة الدائرة للبرامج التدريبية والتأسيسية لشهر يناير الجاري.

ويعقد البرنامج بتقنية التدريب الافتراضي عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وسيحصل المتدربون بعد اجتيازه على شهادة برنامج تدريبي، وسيتم إدراجه في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف. ويتناول البرنامج العديد من المحاور الهامة أبرزها التعرف على طرق وأساليب إدارة وتطوير الذات بإيجابية، والتفكير الإيجابي والتخطيط والتنظيم الشخصي، والتعرف على معايير تحقيق الإيجابية الذاتية، وإنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة، وزيادة وتطوير آليات الاستجابة السريعة في الأوقات غير المستقرة.