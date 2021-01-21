ورشة حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اتخذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، عدداً من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب، وذلك في إطار خطتها للسلامة المرورية، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق الإمارة إلى حين وضوح الرؤية.

ونظمت المديرية ورشة تعريفية وتثقيفية للتوعية المرورية حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب والتقلبات الجوية، بحضور الشركاء الرئيسيين ومسؤولي حركة الحافلات والشاحنات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الالتزام بتأمين السلامة للعمال أثناء نقلهم بالحافلات، وخصوصاً في أوقات تشكل الضباب.

وأكد العميد سالم الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات أهمية التوعية بالقيادة الآمنة، والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات.