الامارات | تحصين نزلاء المؤسسات العقابية بـ «لقاح كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين نزلاء المؤسسات العقابية بـ «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، إلى النزلاء والنزيلات الراغبين في الحصول عليه.

وأبدى النزلاء سعادتهم بالحصول على جرعات اللقاح، منوّهين بجهود شرطة دبي وتسخيرها الإمكانات، من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم لجميع الراغبين في الحصول عليه، وجهود كل الطواقم الطبية في السجون العاملة على تقديم التطعيم لهم، إضافة إلى الإرشادات الطبية والفحوص المتعلقة به.

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