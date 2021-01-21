شرطة أبوظبي تستعرض الإجراءات الوقائية أثناء الضباب

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت شرطة أبوظبي ورشة تعريفية وتثقيفية للتوعية المرورية حول سلامة نقل العمال أثناء الضباب والتقلبات الجوية، بحضور الشركاء الرئيسيين ومسؤولي حركة الحافلات والشاحنات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الالتزام بتأمين السلامة للعمال أثناء نقلهم بالحافلات، وخصوصاً في أوقات تشكل الضباب، والحرص على القيادة الآمنة، وفقاً للسرعات القانونية التي تعلنها الجهات المعنية في مثل هذه الظروف.

وأكد العميد سالم بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات أهمية التوعية بالقيادة الآمنة، والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات تنتج عنها وفيات وإصابات بالغة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية أثناء الضباب تشمل نشر الرسائل التحذيرية عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وإرشادات مرورية على الأبراج الذكية بتوخي الحيطة والحذر، والحالة المرورية على الطرقات، وتحذير السائقين، خصوصاً في حالة وجود حوادث معرقلة لحركة السير، من خلال تفعيل التنبيهات على تطبيق شرطة أبوظبي الذكي.

وشدد على ضرورة التزام شركات نقل العمال بالإجراءات الوقائية الخاصة بمنع سير الحافلات وتطبيق المادة رقم «10» في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178) «مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة» بالغرامة المالية 1000 درهم و4 نقاط مرورية حضر الورشة العميد أحمد الزيودي مدير إدارة تحصيل المخالفات ومدير إدارة مناطق المناطق الخارجية العقيد محمد الشحي وعدد من المنتسبين ومسؤولي نقل العمال بعددٍ من المؤسسات وشركات القطاع الخاص.



