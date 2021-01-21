شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الدراجات النارية بتهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة، والالتزام بشروط السلامة العامة عند استخدمها في البر، وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

وفي هذا الصدد، نفذت إدارة مرور منطقة العين بشرطة أبوظبي مبادرة توعوية تحت شعار «شتاؤنا آمن وممتع» بهدف نشر الثقافة المرورية عن مخاطر قيادة الدراجات النارية، خاصة لمرتادي البر، حيث يكثر استخدامها مع الأجواء الشتوية خلال هذه الفترة من العام.

وتركز المبادرة على توعية مرتادي مناطق النباغ والبدع وسيح صبرة وناهل بمدينة العين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعقد ورش توعوية، بهدف الوصول لأكبر عدد من الجمهور للتقليل من حوادث الدراجات الرملية.

وتقدم المبادرة النصائح والإرشاد عن مخاطر استخدام الدراجات الرملية وضرورة التقيد بشروط السلامة العامة عند قيادة الدراجات في البر، إلى جانب توعية محال الدراجات النارية بأهمية التأكيد على المستأجرين للدراجات الرملية باستخدام أدوات الأمن والسلامة.

وأكد المقدم صلاح عبدالله الحميري، مدير إدارة مرور العين بشرطة أبوظبي، أهمية توعية أفراد المجتمع بالسلامة المرورية من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات التي تركز على ضرورة التقيد بقواعد المرور وشروط السلامة العامة، خاصة في الأجواء الشتوية لمرتادي البر، علاوة على خطر التجمهر والتجمع أثناء التنزه وأثره على انتشار وباء فيروس «كوفيد - 19»، مشدداً على أهمية التباعد الجسدي بين أفراد المجتمع وضرورة ارتداء الكمامات والحذر من قيادة الدرجات النارية بطريقة متهورة.

وتشارك في المبادرة بالعين دورية التثقيف، والدورية المرورية «الدورية الذكية»، ودورية السعادة، وإدارة المرصاد «الدورية الرملية»، وإدارة الشرطة المجتمعية «كلنا شرطة» وقسم الطوارئ والسلامة العامة منطقة العين «دراجة رملية»، وإدارة الإعلام الأمني ومحلات تأجير الدراجات «فريق التوعية».