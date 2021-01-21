إعفاء 47 صياداً من رسوم مواقف القوارب بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أعفت جمعية الصيادين بأم القيوين، 47 صياداً من كبار المواطنين وذوي الدخل المحدود، من دفع رسوم إيجار مواقف القوارب في منطقة لعطين، وخفضت الرسوم من 1000 درهم إلى 800 درهم لباقي الصيادين.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن الإعفاء جاء حرصاً من الحكومة الرشيدة، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصيادين، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، التي أثرت على المهنة بشكل ملحوظ، وأدت إلى انخفاضاً في الأرباح.

وأشار إلى أن مواقف القوارب يضم 257 موقفاً بأحجام مختلفة، وتم تأجير منها 210 مواقف، بالإضافة إلى ورشة لتصليح المحركات البحرية مزودة بمعدات ورافعات، ومصنع للقراقير، و27 مستودعاً لتخزين أدوات الصيد، كما تم تركيب 21 كاميرا مراقبة للحفاظ على ممتلكات الصيادين.

وأكد أن مواقف القوارب تم إنشائه للحد من إيقاف القوارب في الأماكن العامة وفي مواقف السيارات وأمام المنازل، مما يشوه المنظر العام للمدينة وإعاقة حركة السير، مؤكداً أن الموقع مزود بحراسة، وكاميرات مراقبة في جميع الزوايا، للحفاظ على القوارب ومحتوياتها.