السفير الأفغاني يزور «الإمارات للدراسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صباح أمس، أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، وذلك في مقر المركز بأبوظبي.

ورحّب مدير عام المركز بالسفير الأفغاني، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، التي تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين، وأكد المدير العام أن هذا التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين أبوظبي وكابول يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أفغانستان، ودعم الاستقرار والتنمية فيها.

من جانبه، أشاد السفير الأفغاني بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم، ولا سيما الجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني، التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني ونشر الخير في ربوع العالم. كما أشاد السفير بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي وصفه بأنه منارة للبحث العلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأثنى على الجهود التي يبذلها المركز منذ تأسيسه في مجالات البحوث والدراسات والمؤتمرات والإصدارات العلمية.

وأكد الدكتور النعيمي أن مركز الإمارات يسعى إلى الاضطلاع بدور نشط في تعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان، من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقرّب الشأن الأفغاني من صنّاع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور سلطان النعيمي درعاً تذكارية إلى السفير أحمد جاويد، شاكراً إياه على زيارته، ومتمنيّاً له التوفيق في عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان.